Саратов, 27 августа 2019, 21:42 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в ближайшие шесть лет в России будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние 60 аэропортов. Об этом глава государства сказал сегодня, 27 августа, осматривая новый саратовский аэропорт «Гагарин».

Аэропорт «Гагарин»
Аэропорт «Гагарин»
(cc) alex smith

«У нас на эту шестилетку мы планируем привести в хорошее нормативное международное состояние 60 аэропортов», — сказал президент России.

Напомним, что аэропорт «Гагарин» — это второй в новейшей истории России аэропорт, построенный «с нуля». Строился данный аэропорт в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Средства на проект были выделены как бюджетом России, так и бюджетом Саратовской области, а также частным инвестором в лице управляющей компании «Аэропорты регионов», которая входит в «Ренову». Общая стоимость аэропорта «Гагарин» составила 22 млрд рублей.