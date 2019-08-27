Саратов, 27 августа 2019, 21:36 — REGNUM
Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел сегодня, 27 августа, новый саратовский аэропорт «Гагарин». Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер осмотрел новый пассажирский терминал аэропорта «Гагарин». Генеральный директор управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский рассказал президенту Путину об особенностях обслуживания пассажиров в новом терминале. Также главе государства показали зал регистрации пассажиров, залы ожидания вылетов рейсов и выхода на посадку.
В терминале аэропорта создана мультимедийная интерактивная экспозиция, посвященная полету в космос Юрия Гагарина — первого космонавта Земли. Экспозиция была создана при содействии государственной корпорации «Роскосмос» и культурно-исторических организаций региона. Примечательно, что один из экспонатов — это настоящий космический спускаемый аппарат «Фотон-М». Президент Путин остановился возле этого экспоната и внимательно его осмотрел.
Также глава государства поднялся на второй этаж терминала, где установлен макет аэропорта «Гагарин».