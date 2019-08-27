Саратов, , 21:36 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел сегодня, 27 августа, новый саратовский аэропорт «Гагарин». Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт «Гагарин» Vk.com/gagarinairport

Российский лидер осмотрел новый пассажирский терминал аэропорта «Гагарин». Генеральный директор управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский рассказал президенту Путину об особенностях обслуживания пассажиров в новом терминале. Также главе государства показали зал регистрации пассажиров, залы ожидания вылетов рейсов и выхода на посадку.

В терминале аэропорта создана мультимедийная интерактивная экспозиция, посвященная полету в космос Юрия Гагарина — первого космонавта Земли. Экспозиция была создана при содействии государственной корпорации «Роскосмос» и культурно-исторических организаций региона. Примечательно, что один из экспонатов — это настоящий космический спускаемый аппарат «Фотон-М». Президент Путин остановился возле этого экспоната и внимательно его осмотрел.

Также глава государства поднялся на второй этаж терминала, где установлен макет аэропорта «Гагарин».