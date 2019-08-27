Ростов-на-Дону, , 21:30 — REGNUM

В Ростовской области многодетные семьи смогут получать денежную компенсацию взамен земельного участка. Соответствующий законопроект внёс в законодательное собрание региона донской губернатор Василий Голубев. Об этом информирует пресс-служба главы региона 27 августа.

«Размер, порядок и условия оказания такой меры социальной поддержки будут установлены отдельным областным законом», — уточняется в сообщении.

В настоящее время на Дону более чем 19 тыс. многодетных семей земельные участки уже получили, примерно 11 тыс. всё ещё стоят в очереди. При этом около 50% заявителей не могут получить участки. Среди причин этому — дефицит свободной земли (особенно это касается крупных городов), отсутствие инженерной инфраструктуры.

ИА REGNUM напоминает, что проблема отсутствия коммуникаций на выделенных землях существует в Ростовской области уже несколько лет. При этом власти неоднократно заявляли, что проблему с обеспечением участков инфраструктурой решат.

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