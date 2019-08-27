Москва, , 21:11 — REGNUM

Во II квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума в России имели 18,6 млн человек, что составляет 12,7% населения страны. Такие данные приводит 27 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По сравнению с апрелем-июнем 2018 года показатель оказался выше на 0,2 процентных пункта — на тот период он составлял 12,5%.

Как пояснили в Росстате, рост числа малоимущих связан с тем, что величина прожиточного минимума во II квартале 2019 года (11 185 рублей) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, тогда как инфляция в годовом выражении составила 5%, а денежные доходы в среднем на душу населения увеличились на 5,6%.

«По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции — 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 года», — отметили в ведомстве.

Подчёркивается, что в сравнении с I кварталом 2019 года численность малоимущего населения во II квартале снизилась на 1,6% — с 20,9 млн до 18,6 млн человек. Более точные оценки Росстат обещает представить по итогам года, «когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».