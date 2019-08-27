с. Павино, , 20:47 — REGNUM

В Павинском районе Костромской области к открытию готовятся обновленные детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры, — сообщает пресс-служба администрации региона. Все соцобъекты расположены в небольших деревнях района Костромского региона в 350 км от областного центра. Так, к 1 ноября в селе Верхнеспасское более 300 жителей получат обновленный Дом культуры, где сейчас в рамках нацпроекта «Культура» заканчивается капитальный ремонт.

В деревне Сергеевица ФАП из непригодного здания бывшей колхозной конторы переедет в специально оборудованное помещение в здании школы. В настоящее время здесь идут ремонтные работы. Уже сделаны санузел, кабинеты, отдельный вход. А в селе Пыщуг детский сад «Солнышко» готов к приему маленьких воспитанников. Здесь завершился ремонт одного из корпусов учреждения. Детский сад будут посещать 176 детей.