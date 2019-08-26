Барнаул, , 07:59 — REGNUM

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, а также ремонтом вспомогательного оборудования на центральных тепловых пунктах, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения 1500 жителям Ленинского и Октябрьского районов города, а также пос. Новосиликатный. Как сообщает управление по внешним связям кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), энергетики СГК продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 21 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 20,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: с 9:00 по местному времени 27 августа по 30 августа включительно — жители многоквартирного дома по адресу проспект Комсомольский 81. На участке в 72 метра энергетики 144 метра внутриквартальных тепловых сетей возрастом 50 лет и диаметром 76 мм. В связи с техническим перевооружением насосных агрегатов и подогревателей горячего водоснабжения, под ограничение ресурса попадают: с 27 августа по 15 сентября включительно — 7 многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова; с 29 августа по 15 сентября включительно — медицинское учреждение по адресу улица Суворова 13.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса: по 30 августа включительно — для дома по адресу проспект Строителей 41а; до 9:00 по местному времени 29 августа — для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный; до 9:00 29 августа — 35 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного. Всего под ограничением горячей воды в Барнауле на 26 августа находится 7851 житель.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.