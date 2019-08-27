Бишкек, , 20:02 — REGNUM

Согласно прогнозам правительственных аналитиков, в 2019 году внешнеторговый товарооборот Киргизии должен будет достигнуть $7,32 млрд (482,9 млрд рублей), говорится в докладе министерства финансов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом экспорт киргизстанской продукции товаров составит $2,02 млрд (свыше 133,2 млрд рублей), что на 12,2% больше показателя 2018 года.

Произойдет это благодаря росту объема поставок за рубеж золота, цемента, предметов одежды и одежных принадлежностей, листового стекла, овощей и фруктов.

В то же время импорт иностранных товаров составит $5,3 млрд (более 349,6 млрд рублей), увеличившись по сравнению с прошлым годом лишь на 0,2%.

На этот показатель повлияет рост поставок из-за рубежа нефтепродуктов, природного газа, спецмашин, черных металлов, металлических и пластмассовых изделий, фармацевтической продукции, бумаги, картона и продовольственных товаров.

Экспорт товаров в среднесрочной перспективе увеличится с $2,2 млрд (145,1 млрд рублей) в 2020 году до $2,5 млрд (164,9 млрд рублей) в 2022 году. Среднегодовой номинальный темп роста экспорта в этот период составит 7,4%.

Импорт товаров в среднесрочной перспективе увеличится с $5,5 млрд (362,5 млрд рублей) в 2020 году до $6,1 млрд (402,4 млрд рублей) в 2022 году, а среднегодовой номинальный темп роста импорта составит 4,8%.