Бишкек, , 19:49 — REGNUM

Реализация проекта железнодорожной магистрали Китай — Киргизия — Узбекистан откроет доступ к 23 перспективным киргизстанским месторождениям. Об этом заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, — пишет пресс-служба Минтранса.

По словам главы транспортного ведомства, среди них есть месторождения золота, железа, алюминия, свинца и других металлов, а также угля, гипса и известняка.

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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что до сих пор не решен вопрос о том, какой стандарт ширины колеи будет применяться на участке железной дороги, который будет пролегать на территории Киргизии.

Он также отметил, что сейчас киргизстанские специалисты совместно с российскими коллегами занимаются разработкой предварительного технико-экономического обоснования проектов поэтапного развития железнодорожной сети Киргизии.

Подводя итог, Бейшенов сообщил, что железнодорожные магистрали дорога Китай — Киргизия — Узбекистан и Север — Юг тоже включены в список этих проектов.

ИА REGNUMнапоминает, что проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан обсуждается более 15 лет, но далее подготовки предТЭО за это время не продвинулся.

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