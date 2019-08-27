Бишкек, 27 августа 2019, 19:49 — REGNUM
Реализация проекта железнодорожной магистрали Китай — Киргизия — Узбекистан откроет доступ к 23 перспективным киргизстанским месторождениям. Об этом заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов, — пишет пресс-служба Минтранса.
По словам главы транспортного ведомства, среди них есть месторождения золота, железа, алюминия, свинца и других металлов, а также угля, гипса и известняка.
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Высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на том, что до сих пор не решен вопрос о том, какой стандарт ширины колеи будет применяться на участке железной дороги, который будет пролегать на территории Киргизии.
Он также отметил, что сейчас киргизстанские специалисты совместно с российскими коллегами занимаются разработкой предварительного технико-экономического обоснования проектов поэтапного развития железнодорожной сети Киргизии.
Подводя итог, Бейшенов сообщил, что железнодорожные магистрали дорога Китай — Киргизия — Узбекистан и Север — Юг тоже включены в список этих проектов.
ИА REGNUMнапоминает, что проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан обсуждается более 15 лет, но далее подготовки предТЭО за это время не продвинулся.
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