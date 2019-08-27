Киров, 27 августа 2019, 19:15 — REGNUM
В Кирове планируют определить «перспективное освоение территории» центрального рынка. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком выступает акционерное общество «Центральный рынок». Предмет конкурса — право заключения договора на выполнение работ по разработке концепции развития территории рынка. Речь идёт о земельных участках, принадлежащих и находящихся в пользовании акционерного общества «Центральный рынок», расположенные, в частности, в квартале улиц Милицейская, Володарского, Пролетарская, Свободы в Кирове.
Отмечается, что концепция должна предусматривать «перспективное освоение территории» рынка с возможностью реконструкции торгового павильона. При этом иные объекты могут быть снесены. Также предполагается строительство новых торговых объектов.
Проведение работ предусматривается в два этапа, завершение — до 31 мая 2021 года.
Начальная стоимость контракта определена в сумме 3,74 млн рублей.