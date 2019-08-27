Киров, , 19:15 — REGNUM

В Кирове планируют определить «перспективное освоение территории» центрального рынка. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает акционерное общество «Центральный рынок». Предмет конкурса — право заключения договора на выполнение работ по разработке концепции развития территории рынка. Речь идёт о земельных участках, принадлежащих и находящихся в пользовании акционерного общества «Центральный рынок», расположенные, в частности, в квартале улиц Милицейская, Володарского, Пролетарская, Свободы в Кирове.

«Цель работ — разработка концепции развития, в том числе финансовой модели развития, генерального плана территории, плана зданий и помещений, эскизного и дизайн-проекта акционерного общества «Центральный рынок», сопровождение разработанной документации», — говорится в документации.

Отмечается, что концепция должна предусматривать «перспективное освоение территории» рынка с возможностью реконструкции торгового павильона. При этом иные объекты могут быть снесены. Также предполагается строительство новых торговых объектов.

Проведение работ предусматривается в два этапа, завершение — до 31 мая 2021 года.

Начальная стоимость контракта определена в сумме 3,74 млн рублей.