Чебоксары, , 18:57 — REGNUM

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга хочет выйти из «тепличного» бизнеса по выращиванию овощей. Объекты планируется продать другому игроку, пишет РБК.

В строительство комплексов по выращиванию овощей в теплицах, чем «Ренова» занялась в 2017 году, планировалось направить 25 млрд рублей. Соглашения о строительстве объектов на площади 100 гектаров ранее были подписаны с руководством четырёх регионов — Коми, Чувашией, Пермским краем и Свердловской областью.

В публикации отмечается, что в ФАС России поступило ходатайство от ООО «Гринхауз» (бенефициары известны как основатели и владельцы агропромышленной группы «Долина овощей» в Липецкой области) о приобретении долей в уставном капитале проекта Виктора Вексельберга — ООО «Теплицы регионов».

У антимонопольщиков есть месяц для рассмотрения заявки.

Издание напоминает, что в конце 2018 года «Ренова» снизила долю в компании «Теплицы регионов» до 49%.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии проект строительства тепличного комплекса ООО ТК «Новочебоксарский» признан приоритетным. Под него выделено 22 гектара. Общий объём инвестиций оценивался в 6,5 млрд рублей. Заявлялось, что цель проекта — к 2021 году обеспечить население республики и других регионов томатами и огурцами в объеме не менее 19 207 тонн в год.

Подробнее: Тепличный комплекс стоимостью 6,5 млрд рублей строят в Чувашии