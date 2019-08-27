Буденновск, Ставропольский край, , 19:00 — REGNUM

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали меморандум о сотрудничестве между компанией и правительством края. Документ предусматривает поддержку властями региона инвестпроекта «Лукойла» по созданию в городе Буденновске крупного газохимического комплекса для переработки газа из месторождений Северного Каспия, сообщили ИА REGNUM27 августа в пресс-службе главы субъекта.

Вагит Алекперов рассказал, что проект по созданию газохимического комплекса сегодня проходит финальные экспертизы.

«Мы надеемся, что в 2020 году компанией будет принято окончательное финансовое решение, и мы начнем новый этап развития. Мы благодарны руководству края за то, что сегодня уже решаются инфраструктурные задачи, необходимые для создания этого промышленного комплекса», — сказал президент ПАО «Лукойл».

Владимир Владимиров подчеркнул, что реализация столь масштабного проекта только в период строительства позволит создать в регионе до шести тысяч рабочих мест. Объём налоговых поступлений уже в середине следующего десятилетия, по его словам, сможет составить около 4,5 млрд рублей.

Отметим, что новый газохимический комплекс будет создан рядом с промышленным предприятием ООО «Ставролен», который является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим по объемам производства полипропилена. Он, напомним, также входит в состав группы «Лукойл».

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