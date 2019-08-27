Пекин, , 18:40 — REGNUM

В рамках перечня мер по стимулированию внутреннего потребления в Китае планируется ослабить ограничения на покупку автомобилей, сообщает 27 августа Синьхуа со ссылкой на руководство, опубликованное Госсоветом КНР.

Руководство адресовано руководству предприятий и регионов и касается прежде всего транспортных средств, использующих новые энергоисточники. В документе изложены два десятка мер, включая применение новых технологий торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, ускорение развития специализированных торговых сетей.

Как говорится в соответствующем заявлении китайского правительства, целью принимаемых мер является удовлетворение спроса внутренних потребителей.