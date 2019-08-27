Москва, , 18:35 — REGNUM

В «ФосАгро» прошло первое заседание комитета Совета директоров по устойчивому развитию под председательством независимого члена Совета директоров и экс-главы ЮНЕСКО Ирины Боковой.

Был заслушан доклад рабочей группы, которая проанализировала, насколько деятельность компании соответствует целям устойчивого развития (ЦУР) и положениям Глобального договора ООН.

Участники заседания пришли к выводу, что «ФосАгро» как производитель экологически чистых удобрений вносит вклад в обеспечение здорового образа жизни и благополучия людей (ЦУР №3), а также поддержку ответственного производства и потребления (ЦУР №12).

«ФосАгро» поставляет удобрения более чем в 100 стран, тем самым бросая вызов проблеме голода (ЦУР №2).

На предприятиях компании функционирует бессточная система производства, благодаря чему исключается загрязнение водных ресурсов (ЦУР №6), компания стремится максимально использовать попутную продукцию и перерабатывать вторичное сырья (ЦУР №12).

Благодаря постоянным инвестициям в НИОКР, расширению производства с применением наилучших доступных технологий и повышению его эффективности (180 млрд рублей за последние 5 лет) при ежегодном вкладе 2,5 млрд рублей в развитие социальной сферы, «ФосАгро» создает достойные условия труда и вносит вклад в рост экономики (ЦУР №8), устойчивое развитие городов (ЦУР №11) и доступность качественного образования (ЦУР №4).

«ФосАгро» реализует совместную с ЮНЕСКО и ИЮПАК грантовую программу для молодых ученых «Зеленая химия для жизни», чем активно поощряет инновации (ЦУР №9) и вносит вклад в выстраивание партнерства в интересах устойчивого развития (ЦУР №17).

Всего компания вносит вклад в 10 из 17 целей устойчивого развития, заявили участники рабочей группы. Было решено продолжать работу по достижению каждой из целей и разработать план по дальнейшему распространению культуры устойчивого развития среди сотрудников компании.

«Компания не планирует останавливаться на достигнутом, — заверила Ирина Бокова. — У «ФосАгро» есть амбиции, потенциал и возможности добиваться дальнейшего прогресса с точки зрения критериев ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление). Деятельность комитета позволит компании углубить работу «ФосАгро» в этих областях, осуществлять мониторинг ее эффективности и идентифицировать направления, на которых компания сможет сделать новые шаги вперед».

Основные направления Стратегии в области устойчивого развития будут представлены на Дне инвестора в Лондоне 25 сентября. В компании заявляют, что она станет важной частью уже принятой общей Стратегии развития группы до 2025 года.

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