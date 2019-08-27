Симферополь, , 18:24 — REGNUM

В рамках национального проекта «Образование» в Крыму реализуется восемь региональных проектов. Об этом 27 августа на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования, науки и молодёжи Крыма заявила глава министерства Наталья Гончарова.

«На эти цели до 2024 года выделено 2 млрд рублей. В этом году предусмотрено финансирование в размере 691 млн рублей. Отставания по срокам их реализации нет», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках реализации проекта «Социальная активность в республики открыли центр волонтёрства и добровольчества. Крым и Севастополь участвуют в 11 из 12 национальных проектах. На все национальные проекты в Крыму до 2024 года необходимо 78 миллиардов рублей: из федерального бюджета — 40 млрд, из бюджета республики — 33,3 млрд, внебюджетные источники составят 3,1 млрд, а государственные внебюджетные фонды — 800 млн рублей.