Ульяновск, , 18:19 — REGNUM

В предстоящем отопительном сезоне в Ульяновской области, который ориентировочно начнётся 25 сентября, впервые будут применять меры дисциплинарной ответственности за срыв подготовки к зиме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

В регионе утверждено распоряжение о начале отопительного периода: до 24 сентября в муниципалитетах должны завершить подготовку к зиме, а 25 сентября могут подавать тепло в объекты социально-культурной сферы. По официальным данным, в настоящее готовность к зиме в регионе составляет почти 94%.

Областные власти обращают особое внимание на то, что впервые в распоряжении о начале отопительного сезона предусмотрены меры дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения. Речь идёт о руководителях муниципальных учреждений и предприятий, которые допустили нарушения при подготовке к отопительному сезону.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пояснил, что в ближайшее время общественный контроль проведёт повторные проверки на предмет устранения выявленных нарушений и замечаний. По его словам, если нарушения не устранены, то в отношении должностным лицам будут применены меры административного и дисциплинарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов акцентировал внимание на проверках группы общественного контроля, потребовав устранить нарушения. Губернатор отметил, что «судя по информации», которую он получает от общественников, «реальное положение дел существенно отличается от докладов».

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