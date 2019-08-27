Москва, , 18:16 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», являющееся дочерней компанией южнокорейского производителя электроники Samsung, за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, незаконная координация экономической деятельности реселлеров продукции Samsung привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов, что является нарушением статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила действия, послужившие поводом для претензий со стороны антимонопольной службы, и оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа. В результате компания была оштрафована на 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Кроме того, сообщают в ФАС, к административной ответственности были привлечены работники ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», которые «непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами».