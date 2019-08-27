Москва, , 18:46 — REGNUM

Около 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования каждый год накапливается в Москве, сообщил журналистам 27 августа заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, именно они являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды. Совокупная мощность комплекса заводов позволяет справляться с утилизацией более половины этого объема, по сути, решая проблему переработки твердых бытовых отходов в столице», — заявил заместитель мэра столицы.

Решить проблему переработки ТБО позволяют предприятия по переработке вторичного пластика. Их производственные мощности перерабатывают дробленый пластик и микс оргтехники в высококачественные гранулы ABS, PS, PP, говорится в информации пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Из этого вторичного сырья будут изготавливаться новые изделия техники, автокомпонентов и стройматериалов», — отмечается в тексте.

Одно из таких предприятий является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва».

"Переработанная продукция предприятия может стать составной частью изделий других резидентов столичной ОЭЗ, повышая потенциал промышленной кооперации площадки», — рассказал генеральный директор ОЭЗ Игорь Ищенко.

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