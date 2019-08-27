Пекин, , 18:03 — REGNUM

В северокитайской провинции Шаньси — одном из главных центров китайской угледобычи — планируется сократить производственные мощности в угольной отрасли почти на 19 млн тонн в год за счёт закрытия 18 угольных шахт, сообщает 27 августа Синьхуа.

Сокращение пройдет в рамках сокращения избыточных мощностей в угольной и металлургической промышленности. При этом особо подчеркивается, что 12 закрываемых шахт из 18 имеют небольшие объемы угледобычи, не превышающие 600 тыс. тонн в год.

Критерием эффективности тех или иных угольных предприятий называется добыча как минимум 3 млн тонн угля в год, для чего в отрасли проводится масштабная реорганизация.

Шахты будут закрыты к концу 2020 года. К настоящему моменту в рамках происходящей в провинции оптимизации угледобычи уже закрыты 88 угольных предприятий, а на оставшихся на 68% увеличились общие объемы угледобычи.