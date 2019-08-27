Калининград, , 17:55 — REGNUM

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» был заложен большой морозильный траулер проекта 5670WSD и поднят флаг России на борту нового траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Данные рыболовецкие судна были построены в рамках утвержденного президентом Владимиром Путиным механизма «квоты под киль», который предполагает модернизацию всего рыбопромыслового флота в России. Построенные корабли стали плодами сотрудничества двух российских регионов: Калининградского и Камчатского.

Как заявил глава Росрыболовоства Илья Шестаков, последние 40 лет такие суда не строилось ни в СССР, ни в России. Он также отметил, что все строительные работы удалось выполнить без бюджетного финансирования и лишь за счет дополнительных квот, которые рыбаки будут получать, используя эти суда

В рамках заключенного в 2016 году контракта между ПСЗ «Янтарь» и рыболовецким колхозом им. Ленина всего будет построено три траулера-сейнера проекта SK-3101R. Помимо траулера «Ленинец» уже построены второе судно «Командор», которое проходит швартовные испытания, и третье судно «Ударник» готовится к начала таких же испытаний. Все судна будут переданы РК им. Ленина в 2019 году.