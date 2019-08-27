Калининград, , 17:53 — REGNUM

Министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова сегодня, 27 августа, во время заседания регионального правительства подтвердила, что строительство Северного обхода Калининграда будет завершено уже в этом, 2019 году, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

По её словам, ремонт и строительство дорог в регионе в целом идут по заранее запланированному графику: за первое полугодие заключены все 12 госконтрактов.

«Всего в 2019 году будет реконструировано более 9 км дорог и отремонтировано — 14 км автодорог регионального значения. К концу года планируем завершить реконструкцию первого этапа Северного обхода. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будут отремонтированы 16,5 км дорог местного значения в трех муниципалитетах (в Калининграде, Гурьевске, Мамоново) и 61 км областных дорог. По нацпроекту контракты заключены все, ведется активная фаза ремонтов», — сказала Елена Дятлова.