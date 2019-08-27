Симферополь, , 17:41 — REGNUM

В Крыму ежегодно выделяется не менее 2 млрд рублей на улучшение материальной базы образовательных учреждений. Об этом 27 августа на расширенном заседании итоговой коллегии министерства образования, науки и молодёжи Крыма заявила глава министерства Наталья Гончарова.

«Не менее 2 млрд рублей из республиканского бюджета выделяется на приобретение модульных зданий, медицинского и пищевого оборудования, автобусов, реконструкцию зданий, капитальные ремонты и установку систем безопасности», — уточнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского минобразования, за последние четыре года власти РК потратили более 100 млрд рублей на социальную поддержку педагогов.