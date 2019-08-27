Калининград, , 17:37 — REGNUM

Калининградская область не вышла за обозначенные правительством РФ пределы повышения тарифов, сообщила сегодня, 27 августа, пресс-служба правительства Калининградской области. Об этом на заседании регионального правительства рассказала глава службы по государственному регулированию цен и тарифов Ольга Боброва.

По её словам, в 2018 году в общей сложности было принято 323 тарифных решения, а суммарное количество регулируемых объектов составляло 237 единиц. В итоге общая сумма средств, исключенных из необходимой валовой выручки, составила 8 млрд 290 тыс. рублей. «Таким образом, на указанную сумму была исключена нагрузка на потребителей», — отметила руководитель службы.

Она также рассказала о повышении ряда тарифов, подчеркнув, что все они находились в рамках, которые установило правительство РФ. Это произошло во многом из-за субсидирования из регионального бюджета. На это в первом полугодии было перечислено 311 млн рублей, в плановых расходах — ещё 184 млн.