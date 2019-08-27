Киев, , 17:35 — REGNUM

Первые продажи госпредприятий на Украине в рамках т.н. «большой приватизации» могут состояться еще в конце этого года.

Об этом сообщил сегодня, 27 августа, исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, передает корреспондент ИА REGNUM

Впрочем, чиновник уточнил, что для запуска большой приватизации необходимо выполнить несколько условий, основным из которых является утверждение Кабмином до 30 сентября инвестиционных советников на уже отобранные предприятия: Одесский припортовый завод (ОПЗ), «Угольную компанию «Краснолиманская», «Индар», завод «Электротяжмаш», «Объединенную горно-химическую компанию».

Кроме того, отметил Трубаров, Кабмин своим распоряжением должен передать в управление ФГИУ еще примерно 20 больших предприятий для приватизации. Министерства и ведомства должны передать в управление Фонда уже около 30 утвержденных для продажи предприятий, «которые годами не передаются на приватизацию». Также новое правительство должно обязать министерства провести полную ревизию государственного имущества и передать Фонду всё то, что подлежит приватизации.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июля представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что большая приватизация, которая ранее блокировалась судами, уже разблокирована, и сейчас все зависит от действий министерства экономического развития и торговли.

Вслед за ним заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук, которого считают ключевым претендентом на пост премьер-министра, анонсировал масштабную приватизацию с прицелом, прежде всего, на банки для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп.

В июле в Минфине заявили, что бюджетная роспись, составленная в январе согласно Государственному бюджету на 2019 год, предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, тогда как факт выполнения — 0,3 млрд грн.