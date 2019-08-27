Рига, , 17:32 — REGNUM

Компания FZE Procyone, зарегистрированная в ОАЭ, станет собственником латвийской фирмы Smart Aviation Holdings, которой в свою очередь принадлежит вторая по величине латвийская авиакомпания SmartLynx Airlines. Советующее разрешение на осуществление сделки было выдано Советом по конкуренции Латвии (СК). Об этом сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на заявление представителя СК Зане Горшковой.

Из проведенного анализа следует, что сделка не нанесет значительного ущерба конкуренции, поэтому она и была разрешена.

На данный момент все доли капитала фирмы Smart Aviation Holdings принадлежат кипрской фирме Celastina, а основным выгодополучателем компании является гражданин Исландии Сигурдур Орн Агустссон.

После совершения сделки новым бенефициаром станет литовский бизнесмен Гедиминас Жемялис, так как фирме FZE Procyone принадлежит 25,74% долей капитала литовской авиационной группы Avia Solutions Group.

Авиаперевозчик SmartLynx Airlines по количеству обслуженных в Риге пассажиров является вторым после airBaltic. Всего флот компании насчитывает 23 самолета: 16 Airbus A320 и 7 Airbus A321. В 2018 году оборот компании составил 150 млн евро, прибыль — 19 млн евро.