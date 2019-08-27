Москва, , 17:27 — REGNUM

Профильные ведомства России и Бразилии подписали ветеринарный сертификат, позволяющий начать ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В ходе двусторонней встречи Россельхознадзора и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства Бразилии подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в сопровождении данного сертификата поставки российской продукции в Бразилию «могут быть начаты незамедлительно».

Напомним, работа по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов на бразильский рынок велась с 2015 года. По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день право поставок данной продукции получило пока только одно российское предприятие — ООО «Брянская мясная компания», которое ранее было проинспектировано бразильскими специалистами.