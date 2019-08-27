Душанбе, , 17:21 — REGNUM

В 2019 году шелководы ожидают увеличение объёмов: за семь месяцев уже произведено 802 тонны коконов шелкопряда, сообщает «Авеста».

Тенденция на снижение объёмов производства коконов шелкопряда наблюдается в Таджикистане на протяжении пяти лет. Так, по данным министерства промышленности и новых технологий страны, в 2018 году было произведено 737,7 тонн коконов, при том, что пять лет назад, в 2014 году этот показатель составлял 1 тыс. 96 тонн.

В вышеназванном министерстве тем временем напомнили о том, что в стране существует Программа развития коконоводства и шелководства на 2012−2030 годы, которая была принята еще в 2011 году.