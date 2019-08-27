Вильнюс, , 17:19 — REGNUM

Экономический спад в Литве маловероятен, однако экономический рост уже в 2020 году замедлится, считают экономисты банков Swedbank и SEB. Оба банка сегодня, 27 августа, представили расчёты развития литовской экономики в краткосрочной перспективе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Swedbank считают, что итоговый рост ВВП Литвы в 2019 году составит 3,7%, при это ранее этот же банк прогнозировал 3%. В 2020 году экономисты ожидают рост в 2%, а в 2021 году — 2,5%.

В свою очередь в SEB собственный прогноз скорректировали с роста ВВП в 3,2% до 3,6%. Прогноз на 2020 год — 2,4%.