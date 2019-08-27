Бишкек, , 17:11 — REGNUM

В январе — июне 2019 года государства-члены Евразийского экономического союза произвели сельскохозяйственной продукции на общую сумму $32 млрд 513,9 млн (2 трлн 145 млрд рублей). Это на 5,7% меньше показателя аналогичного периода 2018 года пишет «Tazabek».

Больше всего продукции сельского хозяйства традиционно произвели фермеры и аграрии России — на $25 млрд 195,9 млн (1 трлн 662,2 млрд рублей).

Затем следует Казахстан — $2 млрд 964,7 млн (195,6 млрд рублей), и ненамного отстающая от него Белоруссия — $2 млрд 940,7 млн (194 млрд рублей).

Замыкают список Киргизия и Армения, чьи сельхозугодия и поголовья скота значительно уступают другим участникам ЕАЭС. В первой половине текущего года киргизские сельхозпроизводители смогли произвести продукции лишь на $859,6 млн (56,7 млрд рублей). А их армянские коллеги и того меньше — на $553 млн (около 36,5 млрд рублей).

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