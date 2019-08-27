Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM

Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за первое полугодие 2019 года составили 134 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По данным министерства финансов Свердловской области, в сравнении с первым полугодием 2018 года доходы консолидированного бюджета региона в текущем году выросли на 5,5 млрд рублей, а доходы муниципальных бюджетов на 5,3 млрд рублей. Общий объём поступлений в местные бюджеты с января по июнь 2019 года составляет 29 млрд рублей.

Отметим, что неналоговые поступления в казну Свердловской области за первое полугодие составили 7,1 млрд рублей и в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выросли на 700 млн рублей.