Москва, , 17:01 — REGNUM

В масштабах всей российской экономики государственные вложения в национальные проекты не настолько велики, чтобы изменить всю экономическую конъюнктуру, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Минэкономразвития, согласно которому рост доходов населения России ожидается в 2020 году на уровне 1,5% и до 2,4% в 2024 году.

«Есть расчёты на то, что реализация национальных проектов и инвестиции, которые будут осуществляться в ходе их реализации, несколько подстегнут развитие экономики и позволят поднять уровень доходов населения, — сказал Колганов. — Однако в масштабах страны непосредственно государственные капиталовложения не настолько велики, чтобы резко сдвинуть экономическую конъюнктуру. Самое главное ведь заключается в том, будет ли активизироваться частный бизнес, подстегнут ли его национальные проекты к тому, чтобы повысить свою инвестиционную активность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, у национальных проектов будущего в РФ нет, а их финансирование — это по большому счёту переливание денег из пустого в порожнее. Из-за нецелевого использования средств многие программы, как считает Жуковский, были провалены, и пока нацпроекты реализуются крупными компаниями-монополистами, никакого прорыва не будет.

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