Москва, , 16:59 — REGNUM

В тех секторах российской экономики, которые раньше традиционно предъявляли спрос на высокооплачиваемую рабочую силу, сейчас особо спроса нет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя низкие темпы роста реальных располагаемых доходов граждан РФ.

«В РФ имеет место плохая профессиональная квалификационная структура рынка труда, — сказал Колганов. — У нас нет значительного прироста занятости в секторах, которые потребляют квалифицированную рабочую силу и соответственно обеспечивают высокий уровень заработных плат. У нас если и есть какие-то точки роста, то это сферы, где заработная плата не слишком высока. Какие у нас были точки роста за последние несколько лет? Сельское хозяйство. А там традиционно очень низкий уровень заработных плат. Стабильно, хотя и медленно развивается торговля. Там тоже заработные платы низки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5%. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России