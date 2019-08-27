Москва, 27 августа 2019, 16:59 — REGNUM
В тех секторах российской экономики, которые раньше традиционно предъявляли спрос на высокооплачиваемую рабочую силу, сейчас особо спроса нет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя низкие темпы роста реальных располагаемых доходов граждан РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5%. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.
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