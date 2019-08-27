Бишкек, , 16:57 — REGNUM

Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана стала победителем объявленного правительством Киргизии тендера на изготовление бланков водительских удостоверений для использования внутри страны, пишет «24.kg».

Казахстанское госпредприятие запросило за свои услуги самую низкую цену — 50 млн 430 тысяч сомов (47,6 млн рублей).

А победителем тендера по лоту на производство удостоверений международного образца для киргизстанских водителей стала местная компания «Гознак» (до 2017 года типография «Континент принт»).

Киргизстанская фирма согласилась напечатать бланки водительских удостоверений международного образца за наименьшую цену в 208 тысяч сомов (196,5 млн рублей).

Отметим, что в государственном тендере на изготовление водительских удостоверений по заказу правительства Киргизии приняли участие четыре компании: киргизстанское ОсОО «Гознак», ГП «Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана», «IDEMIA France SAS» и «Muhlbauer ID Services GmbH».