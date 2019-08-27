Ашхабад, , 16:52 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках государственного визита в Сингапур, провел встречу руководителями ведущих сингапурских корпораций и компаний, пишет «Информационный портал Туркменистана».

Туркменский лидер заявил сингапурским бизнесменам о том, что он наслышан о «сингапурском экономическом чуде». После чего отметил, что власти Туркмении заинтересованы в сотрудничестве с бизнес-кругами Сингапура в нефтегазовой сфере, в сфере энергетики, в сельскохозяйственной и транспортной сферах, а также в сфере электроники и высоких технологий.

Говоря о торговых взаимоотношениях между странами, Бердымухамедов напомнил, что по итогам 2018 года товарооборот между Туркменией и Сингапуром составил $102,8 млн (6 млрд 782 млн рублей).