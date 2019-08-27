Бишкек, , 16:50 — REGNUM

Министерство транспорта и дорог предлагает начать внедрять в Киргизии практику платных автотрасс. Для этого на рассмотрение аппарата правительства направлен соответствующий законопроект, пишет пресс-служба ведомства.

Минтранс отмечает, что в проекте закона указано, что платными могут стать дороги общего пользования, имеющие возможность альтернативного проезда, протяженность которого не превышает протяженность платной трассы более чем в два раза.

В качестве пилотного проекта планируется сделать платным проезд по объездной дороге, проходящей от северной окраины столицы Киргизии до села Чым-Коргон. Протяженность этой трассы составляет 73 км.

Подготовкой технико-экономического обоснования этого проекта в министерстве займутся вначале 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в конце 2018 года министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов заверил общественность, что уже существующие дороги в Киргизии не станут платными.