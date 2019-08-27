Москва, , 16:49 — REGNUM

Ростуризм проинформировал российских туроператоров о возможности возобновления продажи туристических путёвок на Шри-Ланку. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, власти Шри-Ланки приняли решение о снятии с 22 августа режима чрезвычайной ситуации, который был введён в стране после серии терактов в апреле 2019 года. Вместе с тем национальные вооружённые силы пока продолжают участвовать в охране общественного порядка.

«МИД России констатирует, что угроза безопасности иностранных туристов, находящихся на территории островного государства, значительно снизилась. В связи с этим Ростуризм информирует туроператоров и турагентов о возможности возобновления продвижения и реализации турпродукта в Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

При этом МИД и Ростуризм по-прежнему рекомендуют гражданам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей, а туроператорам — информировать туристов о ситуации в стране.

Кроме этого, продолжает действовать рекомендация воздерживаться от посещения северных и восточных областей Шри-Ланки (Килиноччи, Муллайттиву, Маннар, Вавуния, полуостров Хаффна) из-за противопехотных мин, оставшихся с момента завершения в 2009 году боевых действий между правительственными силами и повстанцами движения «Тигры освобождения Тамил-Илама». В этих регионах также сохраняется вероятность совершения «непримиримыми» сепаратистами террористических актов.

Как передавало ИА REGNUM, туристический поток на Шри-Ланку упал более чем на 70% после серии терактов в стране в апреле 2019 года, в результате которых погибли свыше 250 человек. В том же месяце Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в страну.

В конце июля сообщалось, что власти Шри-Ланки в целях исправления ситуации в туристической сфере приняли решение о выдаче бесплатных виз туристам из 50 стран, включая Россию. Визовые сборы для туристов были отменены на период с 1 августа 2019 года по 1 февраля 2020 года.