Москва, , 16:42 — REGNUM

Поскольку роста экономики РФ почти не наблюдается, и более того, есть опасения по поводу её предстоящей рецессии, то и с доходами населения всё будет не очень хорошо, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения РФ до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее.

«В принципе эта величина близка к статистической погрешности, — сказал Колганов. — У населения были ожидания, что доходы будут подтягиваться после того, как они не росли в течение нескольких лет. Но, видимо, раз подъёма экономики нет и есть даже опасения по поводу рецессия, то и с доходами всё будет не очень хорошо. Кроме того, есть фактор, касающийся рынка труда, который влияет на замедление темпов роста доходов — определённое давление с точки зрения уровня заработной платы оказывает миграция».

Как пояснил Колганов, существует приток дешёвой, малоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, что закономерно сказывается на темпах роста заработных плат в РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение, показал, что удовлетворены размером своей заработной платы 25% жителей России. Недовольны — 74% работающих граждан.

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