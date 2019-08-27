Киев, , 16:41 — REGNUM

Главный на сегодня претендент на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук является «креатурой» главы офиса Зеленского Андрея Богдана, который в свою очередь — человек олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в своем комментарии сегодня, 27 августа, сообщает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Таким образом, подчеркивает эксперт, президент Зеленский — это «действительно стопроцентная марионетка Коломойского».

«И олигарх получил не только своего президента, но и подконтрольное большинство в Раде и своего премьер-министра», — отмечает Корнейчук.

Он также отмечает, что если Гончарук действительно будет новым премьером Украины, то «самое унылое лицо» должно быть у Пинчука (Виктор Пинчук — еще один крупный украинский олигарх), полностью проигравшего Коломойскому битву за влияние на новую власть.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее президент Владимир Зеленский заявил журналистов, что кандидатов в премьеры осталось только двое, но не назвал их фамилии. Он также пообещал принять это решение на этой неделе (26−30 августа), поскольку «больше некуда тянуть».

Сегодня, 27 августа, влиятельное издание «Украинская правда» сообщило, что Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министраАлексея Гончарука, который сейчас занимает пост заместителя главы офиса президента. СМИ отмечает, что 28 августа Зеленский и руководство офиса будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.