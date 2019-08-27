Москва, , 16:35 — REGNUM

Министерство финансов и Банк России намерены в ближайшее время представить новую версию системы накопительных пенсий, которая предусматривает полностью добровольное участие в ней граждан. Об этом 27 августа сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московской биржи.

По его словам, новая система не будет именоваться «индивидуальным пенсионным капиталом», как предполагалось ранее.

Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению». «То есть будет полностью добровольная система», — пояснил Моисеев.

«Я думаю, что мы с первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым, наверное, через неделю объявим вам все детали», — сказал замглавы Минфина, добавив, что предложения будут вынесены на общественную дискуссию.

Напомним, в соответствии с концепцией Минфина и Банка России об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан, а взносы в негосударственные пенсионные фонды должны осуществляться самими гражданами либо их работодателями.