Москва, , 16:34 — REGNUM

Министр экономического развития не способен обеспечить ускорение экономического роста, зато у него хватает совести назвать годовую прибавку в 400 рублей «ростом доходов», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 августа, комментируя высказывания Максима Орешкина.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее во вторник Орешкин рассказал журналистам, что ведомство с учетом фактических данных понизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году — с 1% до 0,1%. При этом он добавил, что в 2021—2024 годах рост реальных располагаемых доходов будет составлять 2,1−2,4% в год.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что реальные доходы россиян растут медленно и что это вызывает беспокойство.

«Прогноз, касающийся реальных располагаемых доходов населения России, с которым выступило Министерство экономического развития, звучит как минимум странно.

Во-первых, у главы ведомства Максима Орешкина хватает совести называть ростом прибавку в 0,1%. Во-вторых, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян вообще снижаются: за первое полугодие 2019 года в годовом выражении на 1,3%.

В-третьих (и это, пожалуй, больше всего заставляет задуматься), эти «0,1%», как и соответствующие заголовки со словом «снижение», последовали практически сразу после того, как два или три дня все новости у нас начинались с фразы: «Владимир Путин назвал медленным рост реальных доходов населения».

0,1% — это «медленный рост»? При среднем доходе населения в нашей стране чуть больше 30 тысяч рублей в месяц это менее 400 рублей в год. Можно это назвать ростом? По-моему, нет.

Что касается более отдалённых прогнозов, то говорить о них вообще не приходится. Динамика экономического роста президента не удовлетворяет, нас она тем более не удовлетворяет, как и падение наших реальных доходов. Но люди, не способные создать другую динамику, не способные обеспечить нормальный уровень жизни большинства населения нашей страны, президента удовлетворяют. Так о чём тут говорить?» — отметил Михаил Демурин.