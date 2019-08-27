Москва, , 16:31 — REGNUM

Новая концепция пенсионных накоплений может стать менее добровольной, чем предполагалось изначально. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, новая система пенсионных накоплений не будет называться «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК), как планировалось ранее. В Центробанке и Минфине уже готова основная концепция новой системы, однако презентована она будет в начале сентября. Как напоминает Хохрин, концепцию реформы разработали еще в 2016 году.

«Изначально предполагалось, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет платить сам работник, отчисляя 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов либо вовсе отказаться от уплаты. Причем размер взносов в ИПК планировалось увеличивать постепенно — на 1 процентный пункт в год», — отметил Хохрин.

По его словам, концепция предполагала, что граждане смогут направлять средства в негосударственные пенсионные фонды как через работодателей, так и самостоятельно. Затем эти накопления становятся собственностью граждан, а не государства.

«Перед новой пенсионной реформой стоит задача обеспечить возможности для долгосрочных инвестиций в экономику. Поэтому новая система может стать обновленной версией добровольно-принудительных пенсионных накоплений и не будет носить исключительно добровольный формат подключения россиян к отчислениям взносов в ИПК, так как добровольность не даст необходимого притока средств в систему, и, следовательно, не решит поставленных задач», — предполагает Хохрин.

По его словам, формирование пенсии за счет собственных средств пока «остается делом будущего».

«Те, кто может в этой системе сейчас участвовать и действительно воспользоваться ее плодами, уже заняты в других корпоративных программах или не готовы передавать средства на десятилетия в фонды, так как сегодня деятельность фондов не продемонстрировала готовности приумножать инвестиции», — отметил Хохрин.