Москва, , 16:28 — REGNUM

Спад, который ждёт мировую экономику в ближайшее время, будет не таким резким, каким он был во время кризиса 2008 года, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Действительно, ситуация на мировом рынке не самая благоприятная, и РФ не приходится ждать от внешнеэкономической конъюнктуры ничего хорошего, — сказал экономист. — Я думаю, что нам предстоит циклическое понижение, циклический спад в экономике. Кроме того, поскольку восстановление после кризиса 2008 года было довольно вялое, никакого бума не было, то и спад будет достаточно вялый, а не резкий. Глубина спада будет меньше, чем в 2008 году, но он будет. Он очевидно уже намечается, хотя предполагалось, что он наступит раньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали очередной признак надвигающейся рецессии. Сообщается, что зафиксировано превышение доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. Издание ссылается на аналитиков инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch — одного из крупнейших финансовых конгломератов США.

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