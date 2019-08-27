Москва, 27 августа 2019, 16:28 — REGNUM
Спад, который ждёт мировую экономику в ближайшее время, будет не таким резким, каким он был во время кризиса 2008 года, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали очередной признак надвигающейся рецессии. Сообщается, что зафиксировано превышение доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. Издание ссылается на аналитиков инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch — одного из крупнейших финансовых конгломератов США.
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