Москва, , 16:21 — REGNUM

Те тенденции, которые в настоящее время показывает мировая экономика, позволяют делать очень настораживающие прогнозы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Скажем, по американской экономике прогноз пересматривается в сторону снижения темпов. Индекс предпринимательской уверенности в США впервые с 2019 года упал до величины ниже 50%, что говорит об ожидании спада, — сказал экономист. — И, естественно, торговая война с Китаем сказывается на той и на другой экономике. Во всяком случае, американские розничные сети уже бьют тревогу по поводу подорожания китайских товаров. А это, соответственно, снижает их реализацию и прибыль бизнеса. По экономике Германии и вовсе прогнозируется нулевой рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, призыв президента США Дональда Трампа об уходе с китайского рынка американских компаний в Пекине сочли политическим лозунгом. Как сказал Шуан, если же такое произойдёт, США пострадают сами.

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