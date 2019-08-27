Москва, 27 августа 2019, 16:21 — REGNUM
Те тенденции, которые в настоящее время показывает мировая экономика, позволяют делать очень настораживающие прогнозы, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД КНР Гэна Шуана, призыв президента США Дональда Трампа об уходе с китайского рынка американских компаний в Пекине сочли политическим лозунгом. Как сказал Шуан, если же такое произойдёт, США пострадают сами.
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