Москва, , 16:16 — REGNUM

Последний квартал 2019 года может быть очень неудачен в экономическом плане, и повлияют на это два фактора, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ понизило свой прогноз по росту доходов жителей РФ в 2019 году.

«Сейчас идёт обсуждение вопроса о том, не накроет ли Россию к концу года рецессия, — отметил Колганов. — Точки зрения высказываются разные, но опасение есть. Возможно, Минэкономразвития РФ беспокоится, что последний квартал будет менее удачным, чем все остальные, и поэтому проявляет осторожность. Тут просматриваются два фактора: во-первых, довольно вялая конъюнктура на российском рынке и достаточно низкий индекс потребительских ожиданий и предпринимательской уверенности. Во-вторых, замедление темпов роста мировой экономики, которое может сказаться на величине спроса на нашу основную экспортную продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год. По словам главы этого ведомства, с учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов жителей России