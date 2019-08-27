Москва, 27 августа 2019, 16:16 — REGNUM
Последний квартал 2019 года может быть очень неудачен в экономическом плане, и повлияют на это два фактора, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 27 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ понизило свой прогноз по росту доходов жителей РФ в 2019 году.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год. По словам главы этого ведомства, с учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1%, по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее.
Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов жителей России