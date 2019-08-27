Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM

В Ростовской области членам казачьих дружин могут повысить зарплату. Казаки намерены ходатайствовать о том, чтобы в региональной казне было заложено больше средств на их содержание. Об этом журналистам сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.

В настоящее время, по словам Гончарова, средняя зарплата казаков-дружинников на Дону составляет 18 тыс. рублей.

«Это намного ниже, чем средняя зарплата по региону. При этом нагрузки у казаков большие. Полицейских в области стало меньше, а порядок, особенно во время проведения массовых мероприятий, необходимо обеспечивать. Мы стараемся подыскивать дружинникам и другую более высокооплачиваемую работу», — цитирует Гончарова портал donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в первом полугодии текущего года на поддержку казачьих обществ в Ростовской области было направлено 427 млн рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2019 году составляет 914,3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Донские казаки получили из бюджета Ростовской области 427 млн рублей