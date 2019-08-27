Киев, , 16:10 — REGNUM

Ближе к концу 2020 г. на Украине может начаться передача в концессию железнодорожных вокзалов.

Об этом сообщает глава правления госкомпании «Укрзализныця» Евгений Кравцов в статье для издания «Экономическая правда», опубликованной сегодня, 27 августа.

Кравцов утверждает, что надо посмотреть на опыт Европы, и окажется, что именно вокзалы являются одним из самых привлекательных активов для привлечения частного капитала.

«Самые распространенные механизмы — это концессия или создание совместного предприятия. Мы работаем со Всемирным банком и IFC (Международной финансовой корпорацией) над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 — начале 2021 года», — отметил чиновник.

Кравцов заявил о плюсах такого решения — по его словам, это позволит привлечь частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры и партнеров, которые помогут перестроить процессы эффективного управления активами украинской железной дороги.

В завершение Кравцов напомнил, что закон «О концессии» был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018 года, после чего застрял в украинском парламенте. Он призвал Раду нового созыва к «скорейшему» принятию документа.

ИА REGNUMотмечает, что ранее в «Укрзализныце» уже заявили о намерении передать железнодорожные вокзалы в концессию, однако из-за отсутствия закона процесс застопорился. В компании не сообщали, вокзалы каких городов могут уйти в концессию, подчеркивая, что речь идет о больших вокзальных комплексах, вокзалах курортных городов и вокзалах тех городов, в развитии которых заинтересована местная власть.