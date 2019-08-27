Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM

В Ростовской области предприятие «Торговый дом Утолина» признано банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд.

В июне 2019 года иск с требованием признать компанию банкротом подал индивидуальный предприниматель Сослан К. На момент подачи заявления организация уже находилась, поэтому дело было рассмотрено по упрощенной процедуре. Предприятие задолжало истцу 332,6 тыс. рублей за аренду транспортного средства с экипажем, уточняет РБК.

Конкурсным управляющим торгового дома назначен Роман Гайдунков.

Как следует из информации, размещённой на официальном сайте предприятия, компания «Утолина» (входило в состав ГК «Евродон») с запланированной мощностью производства 25 тыс тонн в год была создана в 2013 году. Основная деятельность — оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы.

Напомним, что ранее группа компаний «Евродон» была признана банкротом. Возрождение агрохолдинга оценено в 8 млрд рублей. Приобретением актива интересуются три инвестора.

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