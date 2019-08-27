Киев, , 15:57 — REGNUM

На Украине государство сократило долги перед шахтерами, но угля на складах не прибавилось, и проблема веерных отключений электроэнергии с наступлением холодов и роста энергопотребления остается актуальной.

Об этом заявил украинский эксперт Юрий Корольчук, комментируя положение дел в отрасли, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 27 августа.

По информации Корольчука, ко дню независимости и дню шахтера горнякам сделали подарок и выплатили 227 млн грн, после чего остается еще 310 млн грн долгов.

Эксперт констатирует, что последние решения властей свидетельствуют, что не все в окружении президента разделяют «переживания» Зеленского за труд шахтеров.

«Собственно, представитель президента Зеленского Андрей Герус сделал «подарок» шахтерам к их празднику. Символическим стало предложение и фактически уже принятое решение о снижении так называемых «прайс-кэп» или верхней границы тарифов на электроэнергию. Проблема в том, что снижение «прайс-кэп» означает автоматическое снижение стоимости угля в тарифе для ТЭС. А это приведет к тому, что шахты получат меньше средств за свой уголь. Меньше средств — больше долгов по зарплате. Больше долги шахтеров — начинаются протесты шахтеров», — подытожил Корольчук.

23 августа глава Донецкой областной государственной администрации (ведомство, отвечающее за функционирование подконтрольной Киеву территории Донбасса) Павел Кириленко заявил, что на государственные угледобывающие предприятия области поступили 227,2 млн гривен.

По словам чиновника, эти 227,2 млн грн позволят сократить задолженность на государственных угледобывающих предприятиях на 61%. При этом Кириленко заявил, что несмотря на начало выплат ситуация в угольной отрасли остается «достаточно сложной», и общая задолженность на государственных шахтах украинского Донбасса составляет 143,8 млн грн.

ИА REGNUMнапоминает, что на совещании по проблемам энергетики, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что количество угля на складах на 40% меньше прошлогодних запасов,и перспектив нет, где этот уголь покупать и как.

«Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход — 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений», — заявил, ссылаясь на свои источники, эксперт и журналист Юрий Бутусов.