Москва, , 15:48 — REGNUM

План исполнения Стратегии развития туризма в СКФО направят в правительство РФ в сентябре 2019 года. В настоящее время завершается работа над ним, сообщил 26 августа глава Министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

В настоящее время в план мероприятий по выполнению Стратегии вносятся конкретные проекты по созданию инфраструктуры, формированию и продвижению туристического продукта, а также подготовке квалифицированных кадров и повышению уровня сервиса.

Напомним, Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе была утверждена в марте 2019 года. При ее подготовке учитывались такие приоритетные виды туризма, как лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и активный (горнолыжный).

Направлена Стратегия на увеличение потока туризма в округ, благодаря чему власти РФ и субъектов СКФО рассчитывают улучшить социально-экономические условия жизни населения округа за счет привлечения к работе в туротрасли большого числа жителей округа.

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Так, до 2035 года поток туристов на Северный Кавказ должен вырасти в четыре раза — до 6 млн человек (в то время, как по итогам 2018 года он составил 1,5 млн человек). За это же время объем инвестиций в строительство гостиничного комплекса должен вырасти к 2024 году в более чем три раза — до 3 млрд рублей, а к 2035 году — до 16 млрд рублей.

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