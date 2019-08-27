Уфа, , 15:50 — REGNUM

Движение по проспекту Октября в Уфе будет временно ограничено из-за ремонта дорожного покрытия. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт проспекта Октября будет проходить на участке от площади Володарского до улицы 50 лет СССР.

По сообщению чиновников, 27 августа с 20:00 на участке от улицы Города Галле до улицы 50 лет СССР дорожная служба приступит к укладке нижнего и верхнего слоев асфальтового покрытия.

Ремонт дорожного покрытия по проспекту Октября идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в 2019 году в Уфе запланировано отремонтировать 29 участков улично-дорожной сети города. Дорожниками будет заасфальтировано порядка 48 километров дорог площадью 811 тысяч квадратных метров.