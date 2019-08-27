Пермь, 27 августа 2019, 15:45 — REGNUM
На территории Пермского края в Пермском районе на автомобильной дороге «Болгары-Юго-Камский-Крылово» досрочно отремонтировали мост через реку Юг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве транспорта.
Планировалось, что работы завершаться в октябре. Однако подрядчик ускорил рабочий темп. Стоимость проекта составила 10,7 млн рублей.
На мосту появилось новое дорожное покрытие, разметка, дорожные знаки, барьерное ограждение, обустроенная ливневка, усилены опоры. Гарантийный срок — четыре года.
Добавим, инженерное сооружение через реку Юг связывает Пермь с Пермским, Осинским, Чернушинским, Бардымским, Куединским районом и далее с Башкирией, Свердловской областью.